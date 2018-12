'The Next Generation - Short Film Festival 2017', al Cineporto di Bari la premiazione del Concorso di Cortometraggi

Venerdì 14 dicembre, alle 19, nel Cineporto di Bari (all'interno della Fiera del Levante, ingresso libero), si terrà l'atto finale della terza edizione del concorso per cortometraggi «The Next Generation - Short Film Festival 2017», con la proiezione e la premiazione dei vincitori. Il contest è promosso dalla Fondazione «Pasquale Battista» ideato dall'associazione «Alice in Cammino e le Arti» (direzione artistica di Tita Tummillo e Velia Polito), in collaborazione con Apulia Film Commission, Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto, Comune di Bari e Regione Puglia. La sfida, anche quest'anno, è stata lanciata dalla Fondazione che porta il nome di Pasquale Battista (noto studioso e intellettuale triggianese che ha dedicato la propria vita nella promozione culturale della propria terra, oltre alla ricostruzione della storia della sua comunità) ai videomakers emergenti e indipendenti. I lavori, incentrati sul tema dei «futuri, possibili e impossibili», saranno premiati come Miglior Corto, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura. La serata sarà condotta da Livio Costarella e Isabella Careccia.