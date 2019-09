I 'The Pier' in concerto all'Officina degli Esordi

Mantelline parapioggia e chitarre in spalla, i Pier sono pronti a ripartire. 19 concerti in 24 giorni: così questo autunno la band, dopo aver travolto l’Eurosonic di Groeningen e il Great Escape di Brighton, si prepara a conquistare tutta Europa.

Pochissime le occasioni per intercettare in Italia la band molfettese. La prima è il 2 ottobre alle 21.30 all’Officina degli Esordi di Bari, che in questi giorni sta ospitando le prove per l’allestimento dello spettacolo, per una data zero tutta da giocare in casa. In apertura del concerto gli Strebla.

Un warm up fondamentale per caricarsi di energie prima del vero e proprio debutto del tour, il 5 ottobre al Pilsen Busking Fest, per poi proseguire attraverso Repubblica Ceca, Germania, Francia, Belgio, Olanda, in un lungo viaggio che li vedrà toccare 5 nazioni in 24 giorni, tra club e festival.



Ingresso 5,00 euro + d.p.

Biglietti disponibili su Vivaticket.it.