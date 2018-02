Giovedì 15 febbraio (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Origi nal Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è The Post, regia di Steven Spielberg, con Meryl Streep, Tom Hanks. Daniel Ellsberg, economista del Pentagono, sottrae i documenti di un rapporto segreto riguardo la guerra in Vietnam, destinata a fallire. Il New York Times divulga le informazioni, ma un’ingiunzione della corte suprema impedisce ulteriori pubblicazioni. Il Washington Post continua il lavoro grazie all’editore Katharine Graham e al direttore Ben Bradlee, e inizia una guerra contro il governo.