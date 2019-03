'The Problem' di Areté Ensemble in scena al Piccolo Teatro di Bari

Domenica 24 marzo alle ore 18.30 THE PROBLEM al Piccolo Teatro di Bari per la rassegna MI BATTE FORTE IL TUO CUORE

Una coppia in commedia

THE PROBLEM

di A.R. Gurney Jr.

tradotto, diretto e interpretato da

Annika Strøhm Saba Salvemini



COSTO BIGLIETTO:

Intero € 10

Ridotto € 8 (universitari, over 65, CRAL)

Under 16 € 6

Per assistere agli spettacoli bisogna sottoscrivere una tessera associativa di durata annuale al costo di € 2



INFO E PRENOTAZIONI:

080 5428953 / 338 1722484 / 080 5033476

(Ore 10-13 / 16-19)



Una coppia trentenne al decimo anno di matrimonio. In un tardo pomeriggio nello studio di casa. La moglie annuncia di essere incinta di 7 mesi…ne nascono una serie di confessioni sempre piu’ intricate…. La storia di due sposi alle prese con i loro desideri inconfessati.



In scena due attori. Il tema è la coppia ed i suoi giochi. I principi di analisi partono da una serie di studi che mettono l'accento sui diversi giochi di ruolo che gli esseri umani intessono tra di loro. Una commedia divertente recitata in uno curioso naturalismo che fa del pubblico un voyeur divertito e degli attori i possibili vicini di casa.