'The shining of things. Dedicated to David Sylvian' a Palazzo Pesce

Mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 21.00 Palazzo Pesce accoglie il tour promozionale di “The Shining of Things. Dedicated to David Sylvian”, il progetto discografico firmato dalla cantante Serena Spedicato, dal pianista Nicola Andrioli, dalla tromba di Kalevi Louhivuori e dalle percussioni di Michele Rabbia.



Un concerto in Puglia per ascoltare il disco, in uscita sabato 20 luglio e prodotto da Dodicilune, che nasce dal desiderio di rileggere i camei più significativi della produzione di David Sylvian, facendone rivivere le atmosfere intime e sofisticate, fluttuanti a mezz’aria. Qui affidate e impreziosite dalla voce eclettica, poliedrica e ricca di pathos di Serena Spedicato, diploma in Canto Jazz al Conservatorio Tito Schipa di Lecce con menzione d’onore, plauso e bacio accademico, un’intensa attività concertistica in numerose formazioni jazz, corali e polifoniche e una lunga lista di incisioni al proprio attivo, dal pianoforte sapiente e raffinato di Nicola Andrioli, pugliese d’origine e belga d’adozione, diploma in Pianoforte classico e Jazz con il massimo dei voti al Conservatorio Tito Schipa di Lecce, diploma in Jazz et Musique Improvisèe al Conservatoire National Superieure de Paris, e una carriera, da concertista e didatta, in tutta Europa, dal il suono ricercato del trombettista Kalevi Louhivuorie, diploma al Dipartimento jazz del Conservatorio di Jyväskylä e dell’Accademia Sibelius, una carriera in Asia e Australia e diversi dischi incisi, e allo spessore poetico del percussionista Michele Rabbia, una formazione fra l’Italia e gli States, collaborazioni prestigiose anche nell’ambito della danza e letteratura, e un’idea sonora che coniuga il suono e il gesto con la tecnologia e i materiali artigianali che lui stesso sceglie con cura.