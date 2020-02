The Space Jam Group in concerto a Palazzo Pesce

Sabato 11 luglio 2020 alle ore 21.00 Palazzo Pesce dà appuntamento a The Space Jam Group, quintetto formato da Antonio Ninni alla batteria, Antonello Losacco al contrabbasso, Francesco Schepisi al pianoforte, Mike Rubini al sax e Nicolò Fanelli alla chitarra.



Un concerto in Puglia per ascoltare un gruppo nato dal comune desiderio di portare al pubblico le possibilità espressive, timbriche e musicali dei cinque strumenti che lo compongono. E che propongono un programma che rilegge i brani della tradizione jazz rivolgendo lo sguardo al futuro con brani inediti del leader Nicolò Fanelli. La sua formazione sin dal la tenera età abbraccia studi di Chitarra classica con Gianfranco Gabriele, Giampiero Doria, poi con il Maestro Sante Tursi in Conservatorio e con il Maestro Guido Di Leone al Pentagramma specializzato in musica jazz coltivando una passione profonda per il jazz e la musica suonata insieme agli altri, e una carriera di collaborazioni del calibro di Bruno Montrone e Mino Lacirignola. Affiancato nella corte interna della dimora nobiliare di Mola di Bari dalla batteria di Antonio Ninni, studi di Percussioni afro-cubane e Batteria, formazione con i più importanti musicisti contemporanei come Roberto Gatto, Greg Hutchinson e Stjepko Gut, e un’attività concertistica in occasione di importanti manifestazioni jazz, dal contrabbasso di Antonello Losacco, laurea in Musica Jazz con lode, una carriera come bassista e contrabbassista e una grande attenzione alla cura del suono e alla ricerca di un timbro personale, e numerose collaborazioni come Mogol, Sarah Jane Morris e Alberto Parmegiani, dal pianoforte di Francesco Schepisi, pianista, compositore, insegnante, laurea di II livello in Musica Jazz con lode al Conservatorio di Bari, una carriera in giro per l’Europa, ospite di Radio Uno Rai e Radio Due Rai, e collaborazioni con numerosi musicisti come Roberto Ottaviano, Nando Di Modugno e Gianna Montecalvo, e dal sax di Mike Rubini, interprete, insegnante e compositore, studi di musica classica e contemporanea culminati nella laurea in Sassofono, attualmente impegnato nella ricerca di una propria cifra compositiva volta a creare musica che sperimenti la più vasta gamma di emozioni.



Una serata a base di coinvolgimento e divertimento. Perché per il The Space Jam Group la musica va fatta insieme al pubblico.