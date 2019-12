Con lo spettacolo The Walk si chiudono gli appuntamenti teatrali della sesta edizione de 'Il peso della farfalla'

Si chiudono, mercoledì 11 dicembre, gli appuntamenti teatrali della sesta edizione de Il peso della farfalla, rassegna diretta da Clarissa Veronico per l’Associazione Punti Cospicui, con The Walk della compagnia Iraa Theatre/Cuocolo Bosetti, una performance che accompagnerà il pubblico per le strade del quartiere Madonnella in due repliche per trenta spettatori alla volta, alle ore 19.30 e 21.00; Roberta Bosetti compone un percorso itinerante nella città in cui gli spettatori, guidati dalla voce in cuffia dell’attrice, percorrono le strade, sono in mezzo alla gente eppure da soli nell’ascolto, sperimentano la condizione della solitudine pur stando nella prossimità dell’altro, abitano la memoria personale nel diramarsi urbano della memoria collettiva. The Walk è uno degli spettacoli probabilmente più rappresentati in Europa, il primo della compagnia italo-australiana a riflettere sul rapporto tra corpo e spazio sociale.

Il Peso della Farfalla è un’iniziativa che ha previsto appuntamenti teatrali e culturali in diversi spazi della città, in collaborazione con realtà molto diverse tra loro, ma tutte coinvolte in un sistema di rete teso a alimentare e valorizzare la formazione di una Comunità mobile e critica: due librerie impegnate in un progetto culturale a forte impatto sociale, la Libreria Prinz Zaum e Millelibri, l’Associazione multiculturale e multietnica TraciaLand, il Festival delle Donne e dei Saperi di Genere, la Rete Civica Urbana Madonnella e l’Alliance Française.

Come nelle precedenti edizioni il programma declina, in differenti linguaggi artistici, alcuni temi della contemporaneità che reclamano particolare attenzione, nel tentativo, attraverso l’arte, di leggere il presente e attivare una riflessione capace di trasformarlo.

Quest’anno il filo conduttore della riflessione è la solitudine: «condizione spesso imposta, altre volte scelta, che però può diventare una ricchezza, una forza che permette le differenze, le unicità, il piacere dell’incontro.» come sottolinea l’ideatrice e direttrice artistica Clarissa Veronico «nella solitudine trova spazio il pensare poeticamente, il lasciare spazio al movimento dell’anima, l’emozione come moto da qualcosa verso qualcos’altro. Di questo movimento, di questa poesia, sono intrisi gli spettacoli e gli appuntamenti della rassegna perché a volte, come in teatro un attore lascia lo spazio scenico per andare in proscenio e, cambiando registro, parla direttamente al pubblico mostrando la sua anima profonda, così è necessario lasciare il gruppo, venire avanti ed essere, semplicemente.»

Biglietti € 10,00

Contatti 333.9157709 punticospicui@gmail.com