Thè wedding, pomeriggio interamente dedicato al mondo del matrimonio a Palazzo Pesce

Domenica 11 novembre 2018 a partire dalle ore 17.00 e fino alle ore 22.00 Palazzo Pesce e Lielì Events Wedding Planning Photography saranno i magici assistenti di tutti i futuri sposi, aiutandoli a organizzare il loro giorno più bello con THÈ WEDDING.



Un pomeriggio interamente dedicato al mondo del matrimonio per far sì che i sogni diventino realtà e tutto sia esattamente così come immaginato. Le coppie potranno ammirare i prodotti esposti dai fornitori pugliesi presenti, selezionati fra coloro che hanno fatto dell’artigianato e dell’eccellenza la propria cifra.



Ma non finisce qui! La suggestiva dimora nobiliare di Mola di Bari sarà anche la cornice di un esclusivo défilé di abiti da sposa sartoriali, interamente realizzati a mano.



Se poi si aggiungono della buona musica e una tazza di tè fumante accompagnata da biscottini, allora si tratta di un appuntamento da non perdere.



Ingresso libero



Domenica 11 novembre 2018 h 17.00 – 22.00 | Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it