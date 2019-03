The Wonders con '1969 i Beatles nella leggenda' al Teatro di Cagno

Venerdì 10 maggio 2019 alle ore 21:00, nella cornice del Teatro di Cagno di Bari, andrà in scena “1969: i Beatles nella Leggenda”, spettacolo musicale del progetto The Wonders con la regia di Ilaria Di Bari.

Per l’occasione l’ensemble dei Fab Four sarà integrato dal quartetto d’archi diretto da Michele De Luisi e da pianoforte e synth a cura di Fabio Prota.

Il racconto dei passi decisivi dei Beatles dall’album “Abbey Road” verso la leggenda sarà affidato alla voce narrante di Davide Ceddia.



Info Biglietteria:

080 5027439

348 7632546

Prezzo biglietto intero: 15€

Prezzo biglietto ridotto: 12€ (per cral, associazioni convenzionate e gruppi di dieci persone o più)

Lo spettacolo andrà in replica il giorno 11 Maggio



The Wonders:

Lorenzo D'Urso - Paul McCartney

Piero Mazzei - John Lennon

Roberto Antonacci - George Harrison

Giuseppe Santorsola - Ringo Starr



e con

Davide Ceddia - voce narrante

Michele de Luisi - violino

Francesca Ceglie - violino

Simonetta Noviello - viola

Michele Murgolo - violoncello

Fabio Prota - piano e synth