I Thegiornalisti ritornano in concerto al Palaflorio di Bari con una nuova data

A un mese dall’inizio del “LOVE Tour 2018”, prosegue senza sosta il successo dei THEGIORNALISTI, la band capitanata da Tommaso Paradiso, pronta a tornare live nei più importanti palazzetti d’Italia.



Le nuove date

26 marzo Jesolo (Ve), PalaArrex

28 marzo Eboli (Sa), PalaSele

30 marzo Acireale (Ct), Pal'Art Hotel

2 aprile Bari, PalaFlorio

3 aprile Reggio Calabria, PalaCalafiore

6 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

7 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

11 aprile Roma, PalaLottomatica



Dopo il tutto esaurito delle date di Milano, Roma, Bari, Firenze, Padova, Napoli, Vigevano e Montichiari (Brescia), a grande richiesta, la band annuncia il proprio ritorno sui palchi italiani a marzo 2019, per portare il “LOVE Tour” a Jesolo, Eboli, Acireale e Reggio Calabria ed esibirsi di nuovo anche a Bari, Milano, Firenze e Roma.



Le date già annunciate:

19 ottobre Vigevano, Palasport - DATA ZERO - SOLD OUT

21 ottobre Torino, PalaAlpitour - SOLD OUT

23 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena - SOLD OUT

24 ottobre Firenze, Nelson Mandela Forum - SOLD OUT

27 e 28 ottobre Roma, PalaLottomatica - SOLD OUT

31 ottobre e 2 novembre Bari, Palaflorio - SOLD OUT

3 novembre Napoli, Palapartenope - SOLD OUT

8 novembre Genova, RDS Stadium - SOLD OUT

10 novembre Padova, Kioene Arena - SOLD OUT

11 novembre Montichiari (Bs), PalaGeorge - SOLD OUT

18 e 19 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum - SOLD OUT

21 novembre Roma, PalaLottomatica - SOLD OUT