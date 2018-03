Thomas, giovane cantante del talent show “Amici” in concerto al Demodè di Modugno

Venerdì 23 marzo al Demodè Club di Modugno (Ba), farà tappa Thomas, giovane cantante che si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione al talent show “Amici” lo scorso anno e che attualmente sta girando i club italiani con il suo omonimo tour.

Thomas Bocchimpani, appena diciottenne, è nato a San Giuseppe di Cassola (Vi) e si è appassionato, già dall’età di otto anni, alla musica. Ha studiato presso il liceo musicale concentrandosi sul canto e pianoforte. Tra le sue passioni ci sono l’hip-hop e la chitarra, alla quale si è avvicinato da autodidatta. È stato uno dei più giovani talenti a esser emerso dal noto talent. Qui inizialmente è stato guidato da Morgan, che più volte ha speso per lui belle parole, durante e dopo la sua permanenza nel programma come direttore artistico della squadra bianca. Il giovane cantante è stato anche seguito da Emma, che è riuscita a portarlo fino all’ottava puntata, praticamente i quarti di finale. Dopo “Amici” Thomas, già pratico di talent, vista la sua precedente partecipazione al programma di Canale 5 dedicato ai baby talenti “Io canto”, a maggio ha pubblicato “Oggi più che mai”, suo primo EP, dalle sonorità brillanti, un sound internazionale e testi autobiografici. Questo lavoro discografico contiene sette canzoni, cinque inedite scritte da Thomas con Vittorio e Anthony Conte, di cui quattro, “Normalità”, “Why”, “Oggi più che mai” e “Persone come te”, prodotte da Stash dei The Kolors e Alex Tricarichi e due cover, “Fast Car” di Tracy Chapman e “Hai delle isole negli occhi” di Tiziano Ferro. Il suo primo vero album, “Thomas”, è stato pubblicato il 13 ottobre per Warner Music Italy ed è arrivato rapidamente 1° in classifica, anticipato dal singolo “È un attimo”, che nel disco è presente anche in una versione in lingua inglese dal titolo “Something wrong”. I ritmi del disco sono incalzanti, le sonorità spaziano da episodi hip-hop ad altri più r&b, passando per alcune ballate più intime.

Durante il concerto Thomas proporrà i brani dei suoi lavori discografici e anche cover degli artisti internazionali da lui più amati come il suo idolo Michael Jackson.

Ad anticipare l’esibizione di Thomas ci sarà la performance del cantautore barese Derek, tra i protagonisti di “The Voice Of Italy 2016”. Nel gennaio 2016 è entrato a far parte della rosa di cantanti del noto talent show televisivo di Rai 2 nel team di Dolcenera, studiando per alcuni mesi con il vocal coach fornito dal programma e interfacciandosi con pilastri della musica italiana quali Raffaella Carrà, Max Pezzali ed Emis Killa. Tra le altre esperienze, per la Warner Music, ha partecipato al concorso “#Warnersquad wants you”. Qui, il 29 dicembre, ha presentato in anteprima il suo ultimo singolo “Il tuo eroe”.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006 - 3475358799

Apertura: 20:00