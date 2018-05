Thomas incontra i fan e firma le copie del suo album “Thomas (18 edition)” alla Feltrinelli di Santa Caterina

Thomas firmerà le copie del suo album “Thomas (18 edition)” nel corso di un Instore Tour in partenza il 4 Maggio da Bassano del Grappa. 20 gli appuntamenti in calendario.

La prima data coincide con la release date, il 4 Maggio, della nuova versione del suo album, ribattezzata “Thomas (18 edition)”, in onore dei 18anni appena compiuti dall’artista.

E’ stato proprio il giorno del suo 18esimo compleanno che Thomas ha annunciato l’uscita di questa riedizione contenente 4 brani inediti (5 nella versione fisica) – che vanno ad aggiungersi alle 11 tracce già note.

Per accedere al firma copie è necessario essere in possesso del CD acquistato nel luogo dell’evento di proprio interesse, anche il giorno stesso dell’Instore.

Ecco le date del “Thomas 18 Edition – Instore Tour”. In alcuni giorni* Thomas sarà presente in ben due città per poter incontrare il maggior numero di voi!

11.05 Bari alla Feltrinelli cc Santa Caterina ore 15:00