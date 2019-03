'Thor' il musical in scena al TeatroTeam di Bari

Tratto dal nuovo omonimo Libro-Fumetto “LA MORTE DEGLI DEI”, che narra del mito del rapimento di Idhunn, Dea dell’eterna giovinezza, e dell’improvvisa comparsa di Hel, che con la sua crudeltà metterà a dura prova Thor e l’intero popolo di Asgard.

Il musical ha l’obiettivo di restituire qualcosa di più vivo, di più caldo ed emozionante da vivere in teatro, che possa avvicinare lo spettatore al mito fino ad oggi conosciuto soltanto attraverso il grande schermo ed gli storici fumetti. Lo spettacolo rappresenta anche la voglia di raccontare i sentimenti, le emozioni della parte umana che risiedono in un Dio o meglio ancora Mito intramontabile, attraverso contenuti artistici di qualità. Per la prima volta in Italia un musical vede come protagonista un Supereroe, Thor, figlio di Odino, re degli Dei, e di Joro, dea della terra. “La morte degli Dei”, primo episodio di una suggestiva trilogia dedicata alla saga della mitologia norrena.

Nella sala del trono del Regno di Asgard sta per avere inizio una cerimonia molto importante. Odino, padre di tutti gli dèi, è pronto a cedere il trono a suo figlio Thor. Ma all’improvviso un boato fa tremare il Palazzo Reale seminando il panico tra i presenti. La dea della giovinezza è sparita e, senza di lei, la morte degli dèi è imminente. Tutto fa pensare a una vendetta dei giganti di fuoco, famosi per il loro risentimento nei confronti di Odino, ma nascosto nell’ombra, tra i cunicoli sotterranei del Palazzo Reale, qualcuno sta tessendo già da tempo la trama di un piano quasi perfetto.

Un vortice di bugie e colpi di scena, mostruosi serpenti e creature dell’Oltretomba, prigioni soffocanti e torbidi fiumi di anime. Thor e i suoi compagni si addentrano nei Regni più pericolosi dell’universo accompagnando il lettore in un viaggio dal ritmo incalzante, dove niente è come sembra. Su tutto dominano gli scenari incredibili, i personaggi ingannevoli e i combattimenti memorabili.

Il mito perde a poco gli elementi fantastici e si trasforma in quotidiano, al punto da creare un legame emotivo tra il Regno degli dèi e il nostro mondo

Domenica 14 Aprile 2019 ore 19



PROMO FAMILY

Poltronissima VIP: € 18 + € 1*

Poltrona: € 16 + € 1*





* diritti di segreteria