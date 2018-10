"Ti porto l'orto": a Bari il primo degli appuntamenti alla scoperta dei segreti dell’orto e della sana alimentazione

Nell’ambito del progetto “Ti porto l’orto”, finanziato dall’assessorato al Welfare con il 5x1000 dei cittadini baresi e realizzato dall’associazione Semi di Vita onlus con 175 minori di età compresa tra 9 e 13 anni, si terrà il 5 ottobre 2018 il primo dei cinque appuntamenti dedicati alla scoperta dei segreti dell’orto e della sana alimentazione.

A partire dalle ore 16.30, nel parco di via Troisi a Japigia, gli organizzatori saranno a disposizione di tutti gli interessati per illustrare le attività del progetto, che verte sulla realizzazione di attività didattiche e di psico-educazione in cinque luoghi di aggregazione cittadini.

L’obiettivo è quello di raggiungere i ragazzi direttamente nel loro spazio abituale attraverso un’attività di strada legata al territorio per promuovere corretti stili di vita tramite attività ludiche e la realizzazione di mini-orti. Al termine delle attività in programma domani, i partecipanti potranno portare a casa i mini orti realizzati.

Parallelamente partiranno le attività nelle scuole cittadine che hanno aderito all’iniziativa, gli istituti comprensivi Fraccacreta, Grimaldi-Lombardi e UmbertoI-San Nicola.

Gli ulteriori appuntamenti di “Ti porto l’orto” si terranno domenica 7 ottobre alle ore 11 nella parrocchia di San Sabino, venerdì 12 ottobre alle ore 16.30 nel parco Don Tonino Bello, domenica 14 ottobre alle ore 11 nell’oratorio del Redentore e sabato 20 ottobre alle ore 16 nella piazzetta di via Venezia 52, sulla muraglia.