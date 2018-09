Time Zones 2018, Frate Giuseppe Barzaghi parla del rapporto tra musica e spiritualità attraverso Bach e la fuga

Tutto cade dentro una fuga di sguardo. Quando guardiamo ci lasciamo prendere. E ciò che ci prende ci affascina. In qualche modo ci sentiamo attratti e come trascinati via. È così che nasce la fuga dello sguardo. Si fissa un punto dal quale nascono come delle linee o fasci che legano la visione. Nell’arte si chiama prospettiva. In filosofia si chiama punto di vista. Nell’uno e nell’altro caso il risultato è un quadro, un disegno, una visione. Le cose che si vedono sono sempre le stesse, ma il modo nel quale le si vede cambia. La filosofia è un continuo esercizio prospettico mirando un punto di fuga. La fuga è il rifugio delle cose che si guardano: il mondo, la vita, l’Occidente e l’Oriente, la musica di Bach, la poesia e la sua logica di immagini, l’anima con la sua sensibilità e i suoi temperamenti.



Una conferenza dedicata al rapporto tra musica e spiritualità attraverso Bach e la fuga, potente metafora del potere assoluto che la musica esercita sugli esseri umani. Giuseppe Barzaghi, frate di straordinarie ed emozionanti capacità oratorie, domenicano di stanza a Bologna. Le sue messe sempre affollate di credenti quanto di laici (Lucio Dalla fra gli altri) si sono spesso trasformate in happening. Con parole molto semplici ma rigorose, con uno stile quasi teatrale ci parlerà di musica e filosofia seducendo l’intelletto ed il cuore.



Giuseppe Barzaghi - Sacerdote domenicano, nato a Monza il 5 marzo 1958. Dottore in Filosofia (Università Cattolica di Milano) e Teologia (Pontificia Università San Tommaso in Roma), è docente di Teologia Fondamentale e Dogmatica presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna e di Filosofia Teoretica presso lo Studio Filosofico Domenicano di Bologna. È Socio della Pontificia Accademia di San Tommaso d’Aquino ed è stato a lungo direttore della rivista «Divus Thomas». Padre Barzaghi è inoltre molto conosciuto a Bologna dove celebra la Messa festiva delle 22:00 che affascina giovani e meno giovani, riempiendo la basilica di San Domenico fino al portone. Un migliaio di persone, per lo più ragazzi e adolescenti, ma anche non credenti o semplici curiosi, vengono ad ascoltare le sue omelie che sono autentiche lezioni.



Cos'è Musicofilia?



Musicofilia è l’attività che Time Zones dedica a incontri, workshop, seminari con musicisti ed esperti in ambito musicale e non solo. Intorno a questi appuntamenti già dallo scorso anno si è costruita una rete che vede coinvolte le più importanti istituzioni culturali del territorio pugliese: università, conservatori, scuole di I e II grado, licei musicali, premi letterari, festival, compagnie teatrali, associazioni culturali anche estere.





21 settembre, h.19

Auditorium Vallisa - Bari

Ingresso libero