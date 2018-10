I Tiromancino presentano al pubblico del Teatro Traetta il loro ultimo album "Fino a qui"

Anteprima della Stagione di Prosa e Musica del Teatro Traetta di Bitonto. Ospiti della serata i Tiromancino che presentano al pubblico il loro ultimo album "Fino a qui".



INGRESSO LIBERO



Info, prenotazione e acquisto cd

a partire da martedì 9 ottobre

al Botteghino del Teatro Traetta

080 3742636 (mar-ven dalle 18 alle 20)





I Tiromancino, con la forza e la sensibilità cantautorale di Federico Zampaglione, sono considerati una tra le band più apprezzate del panorama musicale italiano. Sin dagli esordi negli anni ‘90 si sono sempre contraddistinti con proposte musicali di volta in volta più sperimentali e di grande valore artistico e musicale e per la voglia di raggiugere un pubblico sempre più vasto.



Già annunciate numerose delle collaborazione che entreranno a far parte dell’album, a cominciare da quella con Alessandra Amoroso che hanno già portato in radio con Due destini. Luca Carboni ha invece partecipato a Imparare dal vento, che ha anticipato l’uscita dei singolo Noi casomai.

Il nuovo singolo, uno dei 4 inediti inclusi in Fino a qui, è entrato in rotazione radiofonica dal 31 agosto.

Nell’album si conta anche la presenza di Giuliano Sangiorgi. Tra i duetti anche Elisa e Mannarino, oltre a Calcutta e The Giornalisti.