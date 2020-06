Tiziano Ferro in concerto a Bari: nello Stadio San Nicola ritorna la grande musica d'autore

Doveva essere il concerto dell'estate 2020 ma causa dell'Emergenza Covid-19 anche i grandi della musica come lui hanno dovuto fare un passo indietro. Ecco quindi che per il 2021 si riaccendono le luci sul palco dello stadio San Nicola per accogliere il grande Tiziano Ferro il

29 giugno 2021 · Bari



RICHIESTE VOUCHER

Considerata l’emergenza sanitaria nazionale e la conferma dello spettacolo per la nuova data, non è prevista la possibilità di rimborso. A chi dovesse comunicare, entro i 30 giorni successivi all’annuncio della data riprogrammata la propria impossibilità a parteciparvi, troverà applicazione l’emissione del voucher prevista dal DL 18/2020 e successivi.

Il voucher potrà essere richiesto entro il 28 luglio 2020 presso la biglietteria ufficiale su cui è stato effettuato l’acquisto (Ticketmaster o Ticketone).

Maggiori informazioni sull’ottenimento dei voucher:

• Ticketmaster Italia

• Ticketone

NUOVI BIGLIETTI

I biglietti per le nuove date sono disponibili ora per l’acquisto su livenation.it