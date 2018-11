Together party e new Grotta limited edition al Trappeto di Monopoli

Il Trappeto - Il CLUB più affascinante e in voga della Puglia.

Continua questa grande Stagione Invernale in un ambiente carico di storia e fascino, ricavato nella roccia millenaria e circondato da ulivi secolari.



CENA SPETTACOLO PARTIRE DALLE 21.30

#LIVE PERFORMANCE: Gianpaolo Schiraldi e Antonio Di Pierro from JUPPIES ON TOUR!



NEW IN GROTTA TRAPPETO LIMITED EDITION

Ballerai in angoli scavati nella roccia , in un antico ipogeo dall’atmosfera fiabesca.

Dj set : Gaetano Gala / Ivan M./ Pharmad

Voice Leo Siciliano



PISTA CENTRALE PARTY “TOGETHER” IN COLLABORAZIONE CON #HASTAELAMANACER E GLI AMICI DEL #TRAPPETOLIDO

HOUSE vs RAGGAETON



Dj set

Tonio Bonerba

Beppe dex

Moschino from HASTA EL AMANACER

FiveP



Voice

Pierluca Innamorato



Percussion Live

Vito Tribuzio



ATTENZIONE AL TRAPPETO ARRIVARE PRIMA CONVIENE!!

INGRESSO OMAGGIO ENTRO LE 00.30 PER TUTTE LE DONNE CHE CONTATTERANNO 3282677160 FORNENDO IL PROPRIO NOME E COGNOME!

I NOMINATIVI VANNO COMUNICATI ENTRO LE ORE 18 DI SABATO!



Ingresso in lista SICILIANO (da comunicare all'ingresso) 15€ con alcolico



Info e Prenotazioni - Cene e Prive’ disco 3282677160



il Trappeto

Contrada Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli (Italia)