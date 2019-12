Al Museo Archeologico di Altamura 'Tombolarcheo e la favola di Amore e Psiche sulle note dei canti natalizi

In occasione delle aperture straordinarie indette dal MiBACT in tutti i luoghi della cultura statali, giovedì 19 dicembre il Museo Nazionale Archeologico di Altamura organizza due imperdibili iniziative in pieno spirito natalizio.

Alle ore 17.00, TOMBOLARCHEO “Mettiti in gioco con….l’Archeologia”, evento dedicato ai più piccoli che, prendendo spunto dal tradizionale gioco della tombola con un cartellone e numeri da estrarre, adotta le immagini dei magnifici reperti archeologici esposti nel Museo e relativi alle sezioni in cui è suddivisa la sua esposizione: età preistorica, arcaica, classica, ellenistica e tardoantica. L’idea progettuale mira ad utilizzare un tradizionale gioco di società per creare un contatto con i reperti stimolando la loro scoperta archeologica.

A corredo di TOMBOLARCHEO sarà realizzato un opuscolo didattico, a cura del personale che ha aderito al progetto; una sorta di “catalogo per ragazzi” che, attraverso una colorata e innovativa veste grafica e una narrazione veloce ma scientifica, consenta un approccio stimolante e formativo particolarmente adatto ad avvicinare i ragazzi al meraviglioso mondo dell’archeologia.

Alle ore 18.30, per soddisfare i pubblici più adulti, nell'ambito delle attività dedicate alla Musica che dialoga con il Mito, la professoressa Anna Cornacchia, docente di discipline classiche presso il Liceo Classico"Cagnazzi" di Altamura, rappresenterà la favola di Amore e Psiche sulle note dei canti natalizi eseguiti dal trio Carmen's.

In occasione degli eventi il Museo resterà straordinariamente aperto al pubblico fino alle ore 22.30 (ultimo ingresso alle ore 22.00).

La partecipazione ad entrambe le iniziative è gratuita. Per informazioni: Tel: +39 080 3146409, mail: pm-pug.museoaltamura@ beniculturali.it