Medimex D, la prima music conference internazionale digitale: ospiti Tommaso Paradiso e Claudio Simonetti (Goblin)

Giovedì 4 giugno doppio appuntamento per Medimex D, la prima music conference internazionale digitale in programma sino al 21 giugno sui canali web del Medimex e di Puglia Sounds, con ospiti Tommaso Paradiso con il live stream Il Futuro della Musica Live insieme a Clemente Zard (Vivo Concerti) e Ernesto Assante, e Claudio Simonetti (Goblin) con il live stream Tecniche e prassi compositive per la musica da film. Medimex D, promossa da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese, si propone come un’importante occasione di confronto, approfondimento e sviluppo online di tematiche imprescindibili per il presente e il futuro della musica con workshop, approfondimenti professionali, live stream, webinar, focus sulla scena internazionale, formazione continua e una speciale lezione di Rock dedicata alla musica pugliese.

4 giugno alle ore 11:30 in programmaTecniche e prassi compositive per la musica da film analisi e interpretazione di una commessa di composizione per il cinema con Claudio Simonetti (Goblin) modera Roberta Ruggiero (Node). Masterclass a cura di Node sulle tecniche di interpretazione e composizione di musiche per un prodotto audiovisivo. Quali elementi semiotici condividono i linguaggi di due arti nobili come il Cinema e la Musica? Come approcciare la riscrittura in musica di un soggetto pensato per il cinema? Attraverso uno scambio aperto e interattivo, l’autore delle amatissime colonne sonore del regista Dario Argento fornisce il suo point of view.

Alle ore 18.00 Il futuro della musica live con Ernesto Assante, Clemente Zard (Vivo Concerti) e Tommaso Paradiso. La pandemia e il lockdown hanno portato alla chiusura dei club e di ogni spazio per la musica dal vivo, teatri, piazze e stadi. La musica dal vivo è stata la prima ad essere messa fuori gioco. E sarà probabilmente l’ultima a riconquistare i suoi spazi. Cosa cambierà per chi organizza concerti e tour? E soprattutto cosa cambierà per gli artisti. Quali sono le ipotesi e quali i desideri, quali sono i bisogni e le necessità? Ne parlanoClemente Zard, Managing Director di Vivo Concerti, una delle principali aziende della musica dal vivo in Italia, che ha nel suo roster molte delle personalità della nuova scena italiana, e Tommaso Paradiso, star della nuova canzone, ex frontman di The Giornalisti e oggi affermato cantautore. Proseguono inoltre i due appuntamenti Puglia Sounds Musicarium Autoproduzioni con Antonella Rizzi e Ritratti Rock. Corso avanzato di fotografia Giovanni Canitano.

Tutti gli appuntamenti di Medimex D sono a partecipazione gratuita, per alcuni appuntamenti è prevista registrazione obbligatoria dettagli e modalità di partecipazione sul sito web medimex.it

Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali.

Claudio Simonetti è un compositore e musicista italiano, fondatore dello storico gruppo progressive rock Goblin. È conosciuto per aver composto molte colonne sonore di pellicole italiane e americane, tra cui i film di Dario Argento: Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena, Opera, Non ho sonno, Il cartaio, La terza madre, Dracula 3D, nonché di Zombi e Wampyr di George A. Romero. Ma oltre ai film di Dario Argento, Simonetti compone le colonne sonore per i film Dèmoni di Lamberto Bava (1985), Multiplex di Stefano Calvagna (2013), Darkside Witches di Gerard Diefenthal, Prigioniero della mia libertà di Rosario Errico e Ballad in Blood di Ruggero Deodato.

Clemente Zard è Amministratore Delegato di Vivo Concerti, società che produce e promuove i concerti e le tournée di Artisti tra i più importanti del panorama italiano e internazionale (www.vivoconcerti.com). Nel corso degli anni è diventato uno dei più promettenti imprenditori dell’Industria del Live Entertainment, che in poco tempo ha saputo iniettare nuova linfa al settore dello spettacolo portando una ventata d’aria fresca all’intera filiera occupandosi di Artisti Italiani e Internazionali, Comici, Musical e grandi manifestazioni dal Vivo.

Tommaso Paradiso è un cantautore, autore e musicista romano, con i Thegiornalisti pubblica i dischi di successo come “Fuoricampo”, “Completamente Sold Out” e “LOVE”. Dopo collaborazioni e tour sold out, nel settembre 2019 esce Non avere paura, primo brano nelle vesti di solita, seguito da “I nostri anni”. Dal 17 aprile 2020 è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Ma lo vuoi capire?”, il suo nuovo singolo.