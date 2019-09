Il documentario “Tony Driver” del regista pugliese Ascanio petrini all’AncheCinema di Bari

Sarà “Tony Driver” del regista pugliese Ascanio Petrini il documentario che sarà proiettato in anteprima alla XIII edizione di IDS - italian Doc Screenings 2019, storico Mercato Internazionale del Documentario Italiano, che si svolgerà a Bari dal 30 settembre al 3 ottobre al Cineporto di Bari, quest’anno focalizzato sul tema Globalizing Doc. Un titolo scelto per dare a storie locali significati globali capaci di superare confini nazionali, geografici, politici e culturali.

La proiezione di “Tony Driver” si svolgerà all’AncheCinema di Bari, martedì 1° ottobre alle 21.30 alla presenza del regista Ascanio Petrini, del protagonista Pasquale Donatone e del direttore della fotografia Mario Bucci. Al termine della proiezione, il Q&A con il pubblico presente in sala.

Il documentario, unico titolo italiano in concorso alla 34a Settimana Internazionale della Critica di Venezia76, è l’esordio alla regia del regista pugliese Ascanio Petrini.

Protagonista di “Tony Driver” è Pasquale che un giorno decide di cambiare nome e farsi chiamare Tony. Nato a Bari, quartiere Madonnella, a 9 anni, nella metà degli anni Sessanta, migra oltreoceano con la famiglia e cresce da vero americano, tutto hot dog e rockabilly. Non è mai ritornato in Italia, fino a quando, ormai tassista di professione a Yuma, un blitz anti-immigrazione alla frontiera con il Messico lo costringe a scegliere: la galera in Arizona o la deportazione in Italia per dieci anni. Il reato? Trasporto a bordo del suo taxi di migranti illegali negli Stati Uniti. Tony opta per la deportazione. Rientrato in Italia, col suo sogno americano andato in pezzi, si ritrova completamente solo in quello che definisce “un altro pianeta”, un piccolo Paese immobile senza opportunità. Nello scenario desolante in cui vive ai margini dell’autostrada, Tony indossa ancora il suo cappello da cowboy e non sembra proprio disposto ad arrendersi.

Girato per due settimane a luglio del 2017 a Polignano a Mare, “Tony Driver” è prodotto dalla Dugong Srl, con la produzione esecutiva della Rabid Film, il documentario ha ottenuto il sostegno del MIBACT e il contributo economico di Apulia Film Commission pari a 35,750 euro del fondo Apulia Regional Film Fund.

IDS XIII edizione è ideato e prodotto da Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani con il sostegno di MiBACT, Apulia Film Commission, Cineporti di Puglia, UE, Regione Puglia, FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Rai; partner: CNA Cinema e Audiovisivo, FIFDH, Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains, Premio Solinas, La Festa del Cinema del reale, Big Sur, Associazione culturale OfficinaVisioni, Cinema del reale; con il patrocinio di Associazione 100autori.

IDS- Italian Doc Screenings 2019 vedranno a Bari, negli spazi del Cineporto, la presenza di una nutritissima delegazione degli esperti di documentari delle varie linee editoriali Rai e delle consociate Rai Cinema e Rai Com, che si confronteranno in modo organico, durante le tre giornate di lavori, con Commissioning Editor internazionali e documentaristi italiani per strutturare insieme nuove modalità co-produttive e distributive a sostegno della produzione indipendente Italiana.

Tra i numerosi Expert e Commissioning editor internazionali all'interno dei panel, del Pitching Forum e dei momenti one-to-one, anche esponenti di France Tv - Arte G.E.I.E. - SBS - Yle Tv - Illégitime Dèfence - Lcp Assemblée Nationale – IMAGISSIME - Lagardère Studios (info: www.italiandocscreenings.it).