Audio 2 e Tony Esposito in concerto a Mola di Bari

Il concerto: la collaborazione tra AUDIO 2 e Tony Esposito nasce in studio di registrazione in occasione delle riprese di “Mediterranea” (Clodio Music), il nono album del duo partenopeo, attualmente in lavorazione; si uniscono così due stili musicali molto diversi creando una sonorità inedita che dà al pop d’autore italiano un sapore internazionale.

Gli Audio 2 sono un duo napoletano composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro attivo dal 1993. I due sono autori di molti brani di successo alcuni dei quali resi noti da Mina (Neve, Acqua e Sale, Raso, Rotola la vita). Come interpreti hanno partecipato al Festival Bar e hanno vinto il Premio Rino Gaetano nel 1997. Hanno inciso nove album e realizzato due colonne sonore per i film “I laureati” e “Il ciclone”, per la regia di Leonardo Pieraccioni.

Calimba de luna, As tu as, Sinouè, Novecento aufwiedersehen, sono solo alcuni dei grandi successi firmati da Tony Esposito, percussionista e compositore di lungo corso, fondatore con altri del sound cosiddetto "Napoli-power " e tra i primi ad avere portato nella musica italiana elementi di word music ed etno music. Famoso anche per le sue collaborazioni con musicisti del calibro di Pino Daniele, Billy Cobham, Gato Barbieri, Nanà Vasconcelos, Lucio Dalla, Edoardo ed Eugenio Bennato, Tullio De Piscopo e Joe Amoruso, vanta una intensissima e cinquantennale attività concertistica che lo ha portato a esibiersi in tutto il mondo e a essere tra l’altro il primo italiano a suonare al "Festival della gioventù" de L'Avana e al "Rock in Rio" di Rio de Janeiro.

Inizio ore 21.00. Ingresso 30 euro solo concerto e 40 euro concerto più cena.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico, della famiglia Brunetti, si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.

