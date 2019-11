Tony Esposito alla staffetta di solidarietà “Le Strade di San Nicola” in programma al teatro Petruzzelli

Lunedì 9 dicembre 2019 si terrà la sesta edizione dello spettacolo “Le Strade di San Nicola”, promosso e organizzato dalla omonima federazione di associazioni, che riunirà tanti artisti di caratura nazionale nel nome della solidarietà.

Tra questi ci sarà Tony Esposito, noto cantautore e percussionista napoletano, in attività dai primi anni ’70. L'originalità del suo approccio musicale è rintracciabile nell'invenzione di strumenti unici come il tamborder, presente in “Kalimba de Luna”, uno dei suoi più famosi brani, ripreso subito dai Boney M. che ne pubblicarono una cover in lingua inglese.

Quindi oltre al suo caratteristico sound, che miscela sonorità provenienti da molti Paesi del mondo, con ritmi tribali e melodie tipiche della musica partenopea, durante questa serata all’insegna della solidarietà si potranno ascoltare brani come “Napul’è”, “ Yes i know my way” e “A me me piace o' blues” cantati da Tony Esposito che ha collaborato con Pino Daniele nella realizzazione.

Biglietti già disponibili in prevendita:

BOTTEGHINO : La Biglietteria (caffetteria • ristorante • cocktail bar)

Largo Adua, 3 Bari - Tutti i giorni a partire dalle 17:30

BOOKING ONLINE : Vivaticket

INFOTICKET +39 340 4873006 - +39 335 8076626

www.lestradedisannicola.it