Una serata all’insegna della musica rock per sostenere il progetto di riattivazione del Centro Dialisi e la realizzazione di un laboratorio di immunopatologia renale presso l’Ospedale Universitario della città di Mbarara nel sud dell’Uganda (Mbarara University of Science and Technology-Uganda) detto anche MUST. Al confine con lo stato del Rwanda, l’ospedale ha una capienza di 350 posti letto con reparti specializzati in medicina interna, ostetricia e ginecologia, pediatria e chirurgia.



Il repertorio musicale, offerto a Modugno il prossimo 12 aprile, ripercorrerà le migliori performance del Gruppo sin dalla sua nascita. Si partirà da una serie di pezzi storici di autori del panorama rock nazionale e internazionale come Vasco Rossi, Luciano Ligabue, John Lennon, Eric Clapton, per arrivare al re-make, in versione rock, di brani storici degli anni ’60 e ‘70. Ad oggi, la band ha all’attivo la pubblicazione, a scopo benefico, di sei CD di cover quali “Rock song is a love song” I, II, il live 2011, la Gold Edition 2013, “Eh già ...Love song is a Vasco Song” e l’ultimo “Rock song is a love song – 10th Anniversary”, inciso a dicembre 2017, che celebra i 10 anni della band.



La rock band di Janssen Italia si esibirà al VIII Talento di Modugno (BA) giovedì 12 aprile alle 20:30 in sostegno dell’Ospedale Universitario della città di Mbarara in Uganda



Modugno (BA), 9 aprile 2018 – Si terrà giovedì 12 aprile alle 20.30 presso il locale VIII Talento a Modugno (BA), il concerto benefico “Rock Song is a Love Song” di Massimo Scaccabarozzi e la JC Band a sostegno di Meridians Onlus, Associazione che si occupa della realizzazione di progetti umanitari di assistenza sanitaria in Italia e nel mondo.