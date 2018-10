Torna Trani Sposi, dal 1 al 4 novembre: 17^ edizione della rassegna nazionale dedicata al matrimonio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E’ uno degli eventi più attesi dell'anno, e dopo diciassette edizioni si conferma il punto d’incontro fra professionisti, location, tendenze moda sposa/sposo, servizi e i futuri sposi alla ricerca delle migliori proposte wedding. Dopo il grande successo dell'ultima edizione, anche quest’anno sarà la suggestiva location del Castello di Trani ad ospitare l’evento Trani Sposi, oggi tra le prime rassegne in Italia interamente dedicate al mondo del matrimonio. Si stima, anche per l’edizione 2018 la presenza di migliaia di visitatori nello splendido castello tranese dove, nel 1259, Manfredi, re di Sicilia e figlio prediletto di Federico II di Svevia, convolò a nozze con la giovanissima Elena Comneno di Epiro. A promuovere Trani Sposi è come sempre l'agenzia ML EVENTI dell’imprenditore Michele Lattanzio, da anni impegnata nella progettazione di grandi eventi. Anche per il 2018 riconfermati gli espositori della storica kermesse con l'aggiunta di nuove piacevoli realtà specializzate nel settore. Oltre 60 le aziende presenti, provenienti dall’intero territorio barese e foggiano, in particolare, dalla BAT, che dagli stand a loro disposizione, aiuteranno i futuri sposi ad arrivare, pronti e senza aver trascurato alcun dettaglio, al giorno del proprio matrimonio. Un'incantevole passeggiata per le vie del castello tra atelier e boutique di alta moda, accessori, trucco, acconciatura, bouquet, addobbi floreali, fotografia, video, bomboniere, liste nozze, partecipazioni, corredi, arredo casa, artigianato e poi la scelta della location, la sala ricevimenti, la musica, l'auto da cerimonia sino a giungere alla prenotazione del viaggio di nozze. Nel corso delle quattro giornate, in programma da giovedì 1 a domenica 4 novembre, ampio spazio riservato all’alta moda sposa con sfilate dedicate a lui e lei nel giorno d'apertura e di chiusura dalle ore 18.00 con la sfilata di chiusura del famoso atelier Via della Spiga Milano Tante anche le novità, tra cui spicca la presenza di un intero stand dedicato agli abiti da cerimonia e da sposa vintage a cura dell’atelier Forni, vestiti da sposa particolari e ricercati. L’imprenditore Michele Lattanzio afferma: “Sarà sicuramente interessante osservare e confrontare i cambiamenti avvenuti nel tempo attraverso le diverse scelte generazionali, scoprire come le caratteristiche e le tradizioni legate al giorno del matrimonio siano cambiate nel corso del tempo”. A patrocinare l'evento il Comune di Trani. Partner sociale, sarà ancora una volta la LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) a margine dell'ottobre della prevenzione oncologica e per proseguire la campagna di sensibilizzazione Nastro Rosa, oramai simbolo della lotta al tumore al seno. Lunedì 29 ottobre, alle ore 17:30, nel Castello di Trani, la consueta conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2018 alla presenza dell'organizzazione, delle istituzioni e degli imprenditori aderenti e dei giornali locali. Giovedì 1 novembre, alle ore 10, la tradizionale inaugurazione e l'apertura ai visitatori. Trani sposi sarà aperta al pubblico il 1 e il 4 novembre dalle ore 10 alle ore 21 (orario continuato), mentre il 2 e il 3 novembre dalle 16,30 alle 21,00. Per tutte le informazioni, ricordiamo, che è possibile consultare il sito internet www.tranisposi.eue la pagina Facebook 'Trani Sposi'.