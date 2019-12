Torneo e lotteria di beneficenza "Amici delle Missioni"

Domenica 15 dicembre 2019, presso il campo sportivo della parrocchia San Giuseppe di Bari, si terrà il torneo di Beneficenza “Amici delle Missioni” in favore dell’omonima Associazione creata dai Missionari del Preziosissimo Sangue, per la promozione sociale e umana nel mondo.

L’obiettivo è quello di contribuire alla realizzazione del progetto “Un campo per Carmelo”, nato dalla collaborazione tra i Missionari del Preziosissimo Sangue e alcune realtà di Benevento (Hitch 2 Produzioni, Imbriani non mollare e Ntr24) in ricordo dell’ex calciatore del Napoli, del Benevento e della Nazionale Carmelo Imbriani. Punta alla realizzazione di un campo e di un centro sportivo all’interno in un’area del St. Gaspar Referral Hospital nella città di Itigi, uno degli ospedali più accreditati della Tanzania. Insieme a Don Terenzio Pastore, provinciale della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue il 15 dicembre sarà ospite il fratello di Carmelo, Giampaolo Imbriani, che parlerà dettagliatamente del progetto “Un campo per Carmelo”. Il torneo, che comincerà alle ore 16, prevede due triangolari: il primo vedrà in campo tre squadre di ragazzi della fascia di età 10-12 anni, il secondo vedrà confrontarsi tre squadre di adulti.

Si terrà anche una LOTTERIA DI BENEFICENZA a fine torneo.

I biglietti sono ancora disponibili presso queste sedi:

- Rafaschieri Immobiliare, via Manzoni 92

- Parrocchia Preziosissimo Sangue, via Sagarriga Visconti 57

Il costo è di 3 euro per un biglietto. Il ricavato del Torneo e della Lotteria verrà devoluto al progetto sopra indicato.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bari, è organizzato in collaborazione con la Parrocchia del Preziosissimo Sangue di Bari e la Parrocchia San Giuseppe per la disponibilità del campo. Il torneo e la lotteria si potranno seguire tramite la diretta Facebook sulla pagina “Torneo e lotteria di Beneficenza – per Amici delle Missioni – BARI”, dove sarà possibile trovare tutti gli ulteriori dettagli sull’evento.

Tutto questo è stato possibile grazie al contributo di molte attività commerciali della città che hanno donato i premi in palio. In particolare si ringraziano Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo in arte Toti e Tata e la Rimbamband per aver risposto positivamente alla nostra richiesta di contribuire ai premi della lotteria. Menzione speciale per Dino Loiacono in arte Pupetta che ha realizzato un video messaggio per pubblicizzare l’evento.