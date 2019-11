A Bari il torneo di calcio di beneficenza “Un goal per il villaggio Agebeo, 19° memorial Vincenzo Farina”, in programma domenica prossima 24 novembre 2019 presso il centro sportivo Di Cagno Abbrescia.

Il torneo, finalizzato a raccogliere fondi per completare il Villaggio per l’accoglienza delle famiglie con bambini malati di tumore e leucemie infantili Agebeo, è organizzato dall’associazione socio- educativa e culturale Cucciolo, dall’emittente Barimania e dall’Uniba A.S.D., in collaborazione con il centro sportivo Di Cagno Abbrescia.