Torneo di Burraco e Spettacolo Teatrale. Una speciale serata ludica e culturale per omaggiare il Mese dedicato alle donne. CROCE e DELIZIA uno spettacolo con gli Artisti Paola Pennacchia, Antonio Bellino e Dario Diana, un amaggio in musicale, di prosa e poesia come non l'avete mai vsto.