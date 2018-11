A Bari il Torneo di beneficenza di calcio a 7 “Vince il cuore”, in memoria di Vincenzo Farina

Il giorno 24 novembre 2018, presso il Centro sportivo “Di Palma Sport Club”, con inizio alle ore 15.00 si terrà il Torneo di beneficenza di calcio a 7: “VINCE IL CUORE”.

Trattasi del Memorial “Vincenzo Farina”, organizzato dal Comune di Bari, dall’Uniba ASD, dall’Associazione di genere socio educativa e culturale “CUCCIOLO”, in collaborazione con il Centro Sportivo Di Palma Sport Club e l’ente gestore “MONDO SPORT”, in occasione dei 16 anni dalla scomparsa di Vincenzo a causa della leucemia.

Le squadre aderenti alla competizione sono sedici, desiderose di contribuire alla realizzazione del progetto “messo in cantiere” dall’Associazione, provvedendo al versamento di una quota, devoluta a favore del progetto “Villaggio dell’Accoglienza Trenta Ore per la Vita per Agebeo”.

Scenderanno in campo gli atleti di: Agebeo, Comune di Bari, Giornalisti di Puglia, Uniba ASD, Commercialisti, Nuovo Pignone, Five star, Vigili del fuoco Bari, squadra 17 dei Vigili del fuoco Bari, Accademia pugilistica Portoghese, Vecchie glorie biancorosse, Diliso Fino, Corpo Militare ACISMOM, Associazione Fundraiser, ASD Freedom, Leicester city FC.

Madrina di eccezione del Torneo sarà la giornalista sportiva Claudia Carbonara, accompagnata dal noto giornalista sportivo Michele Salomone, preparatissimi giornalisti sportivi, esperti di calcio; saranno inoltre presenti ospiti a sorpresa che daranno lustro alla ns iniziativa.

Attività di intrattenimento musicale e scenografico sarà a cura della pattuglia storica ciclistica dell’Associazione Bersaglieri di Bari “Carlo Regina e Francesco Centrone”; sarà allestito uno stand gastronomico, nel quale sarà promossa la somministrazione e la vendita dei prodotti gastronomici del tarallificio “La fenice” di Palo del Colle, sempre a favore di Agebeo.

Il supporto medico-sanitario in campo sarà offerto dall’Associazione SOS onlus.

La cittadinanza è attesa per dare “Un calcio alla leucemia”.