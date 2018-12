A Bari il 18°Torneo internazionale giovanile di tennis

La città di Bari è pronta ad accogliere l'edizione numero 18 del prestigioso Torneo internazionale giovanile di tennis in programma a Bari dal 15 al 23 dicembre. Anche in questa occasione i due più importanti circoli tennistici del capoluogo lavorano sinergicamente nell'organizzazione di quello che, a ragion veduta, può essere considerato il 2° torneo giovanile italiano per qualità e quantità dei suoi partecipanti, dopo il più antico "Lemon Bowl" di Roma.