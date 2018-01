“Tosca” dal Metropolitan Opera al cinema solo martedì 30 gennaio alle ore 19.45 Un nuovo allestimento diretto Sir David McVicar e interpretato dalle star della lirica Sonya Yoncheva e Vittorio Grigòlo A Bari sarà trasmesso in esclusiva al Multicinema Galleria Dopo Norma prosegue con Tosca la nuova stagione tutta al femminile di Opera nelle sale italiane direttamente dal palcoscenico del prestigioso Metropolitan Opera di New York, distribuita da QMI per Stardust Classic. Solo martedì 30 gennaio alle ore 19.45 sarà proiettata la Tosca di Giacomo Puccini in una nuova produzione firmata dall’iconico regista scozzese David McVicar che vede il debutto di Sonya Yoncheva nel ruolo di Tosca e di Vittorio Grigòlo nei panni di Cavaradossi, a dare voce al crudele Scarpia è Željko Lučić. Dirige il Maestro Emmanuel Villaume. Opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Nella Roma del 1800 dopo il fallimento della Repubblica Romana, quando lo Stato Pontificio sta catturando i rappresentanti ed i sostenitori della Repubblica, le vite del pittore Mario Cavaradossi e della sua amante Tosca, incrociano Cesare Angelotti, patriota fuggito dalle carceri del Papa. Sulle tracce del fuggiasco c'è il capo della polizia pontificia, barone Scampia che, innamorato di Tosca, approfitta della situazione per conquistare la donna. L'opera drammatica finisce come deve finire una tragedia: muore il fuggiasco, muore il cattivo Scampia per mano di Tosca, muore il pittore ed infine muore Tosca suicida.