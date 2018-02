Tour "birro-gastronomico-culturale" a Castellana Grotte

Una domenica alla RI-Scoperta di un territorio!

Il tour prevede: mattinata con lo speleologo tra le diramazioni millenarie delle meravigliose grotte di Castellana, una piacevole sosta nel neonato birrificio Castellanese per assaporare i prodotti del territorio e per concludere, nel pomeriggio, una passeggiata per le vie del borgo antico con guida esperta.



Per info, costi e prenotazioni: 3921272580 (Annarita)