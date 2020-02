Bagno di folla per J-Ax a Santa Caterina, il rapper fa ballare i fan 

Il pubblico delle grandi occasioni ieri al centro commerciale Mongolfiera Santa Caterina per la tappa del tour in store di J Ax. Centinaia di fan si sono dati appuntamento per seguire il mini live del re del rap italiano che sta promuovendo in giro per l’Italia il suo ultimo lavoro discografico: ‘ReAle’. J Ax si è confermato un vero leone da palcoscenico trascinando il pubblico in un vero e proprio concerto che ha appassionato fan di ogni età. Tra le canzoni proposte al pubblico ‘Tutta tua madre’ o ‘Maria Salvador’. Ostia Lido fino all’ultimo singolo ‘La mia hit’ che in questi giorni sta letteralmente dilagando nelle radio italiane. J-Ax, al secolo Alessandro Aleotti, è partito dal rap, diventando il pioniere del rap’n’roll, fino a essere il punto di riferimento della scena pop italiana: in 25 anni di carriera vanta 15 album, 56 dischi di platino, oltre 500 milioni di view su YouTube e 2,3 milioni di follower su Instagram. Dopo il live unplugged si è concesso ai fan per il tradizionale rito del firmacopie. Un mini concerto che J-Ax ha offerto a tutti i presenti, facendo divertire bambini e adolescenti, ed emozionando gli adulti che lo seguono dagli esordi ed hanno continuato a trovare nei suoi testi il racconto di quel “Reale”, a volte scomodo, a volte difficile, che rispecchia la società in cui viviamo; quella di oggi, di ieri e quella che si prospetta per il domani. Un breve ma intenso live che ha fatto ballare tutti.