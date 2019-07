'Toy Story 4' in lingua originale al Multicinema Galleria di Bari

Giovedì 18 luglio (18.00 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in proiezione è «Toy Story 4», diretto da Josh Cooley, con le voci originali, tra i tanti personaggi, di Tom Hanks, Joan Cusack, Keanu Reeves. Nel quarto lungometraggio della saga diToy Story, dopo la partenza di Andy per il college, Woody, Buzz e compagni hanno trovato una nuova casa.