Mario Tozzi ed Enzo Favata a Polignano presentano lo spettacolo "Il Mediterraneo: la nascita del mito"

Il 4 luglio, alle ore 19.30, la meravigliosa "terrazza dei tuffi", che ha ospitato il trampolino di Red Bull Cliff Diving, sarà aperta in esclusiva al pubblico del libropossibile per uno spettacolo unico, da godere mentre il sole tramonta sul mare



Il celebre geologo MARIO TOZZI e il noto sassofonista ENZO FAVATA presenteranno lo spettacolo "Il Mediterraneo: la nascita del mito".



Un affresco inedito del Mediterraneo, della Sardegna e del mito di Atlantide, un film senza immagini raccontato con parole e suoni, nel quale prendono forma paesaggi arcaici e ricerca scientifica, rivelando allo spettatore una geografia antica, sepolta nella stratificazione delle ere geologiche e preistoriche.



Info e biglietti sul nostro sito: https://libropossibile.com/shop/tramonto-sulla-terrazza-dei-tuffi.html

O a Il Libro Possibile Caffè, Piazza Caduti di Via Fani, Polignano a Mare