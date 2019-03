'Tra i falò', a Bitritto un percorso itinerante tra i Falò in onore di San Giuseppe

TRA I FALO' 2019! Una pratica mappa online guiderà i partecipanti lungo l'itinerario alla scoperta dei Falò di San Giuseppe di Bitritto.

Una passeggiata in compagnia alla scoperta dei Falò di San Giuseppe, a Bitritto. E' l'idea dell'"Associazione Culturale Casa Torre - Pro Loco di Bitritto" per riscoprire e valorizzazione il territorio a partire proprio dalle sue più antiche tradizioni.



Appuntamento Martedì 19 Marzo alle ore 18 in Piazza Leone.

I partecipanti saranno divisi in due gruppi che, tramite l'ausilio di una mappa online dei falò, percorreranno a piedi due distinti itinerari, per perdersi nelle vie del paese e vivere a pieno l'esperienza del vero e antico folklore locale.

La visita ai falò sarà occasione per la consegna di uno speciale riconoscimento alle famiglie organizzatrici, per l'impegno profuso, da anni, nel mantenere viva la tradizione.



Clicca qui per visualizzare la mappa dei Falò!

https://goo.gl/maps/YYn4MCTUuQp



In più, a partire da Mercoledì 20 Marzo, partecipa al contest fotografico e vota la foto del tuo falò preferito, tra quelle che saranno pubblicate sulla pagina ufficiale della Pro Loco di #Bitritto!

