"Tra le crepe dell'anima" di Angela Aniello ospite al caffè letterario a Palese

Sarà presentato il prossimo 10 gennaio il nuovo libro di Angela Aniello “Tra le crepe dell’anima” (Les Flaneurs Edizioni). A dialogare con l’autrice sarà la Chiara Cannito. Reading a cura dell’attore Massimo Roncone mentre ad eseguire alcuni brani musicali sarà la violinista Miriam Cappiello. L’evento, secondo appuntamento della seconda edizione del Caffè Letterario a Palese, ospitato nella CafFruTearia Darjeeling di Leda e Alessandro Marcon in via Nicola Minervino, 10/DEF, zona 167 di Palese (di fronte alla scuola elementare Marco Polo) è organizzato dall'Associazione Ecomuseo Urbano del Nord Barese con il Patrocinio morale dell'Assessorato Comunale alle Culture, il V Municipio, il Laboratorio Urbano, Mordi la Puglia, il Comitato di Quartiere Zona 167, la Pro Loco di Santo Spirito, l'UTL. Ingresso libero, con un contributo di almeno 2 euro quale sostegno alle spese organizzative e all'offerta di bevande e dolcetti. Inizio alle ore 18.45.

Una madre troppo assente e un rifiuto d’amore subito in gioventù condizionano tutta l’esistenza di Federico. Comincia per lui una vita di perdizione, tra fantasmi di antiche memorie e la ricerca spasmodica di una resa dei conti. Un percorso costellato d’incontri fatali, fino a quello definitivo e ineluttabile con l’affascinante Marlene. “Fra le crepe dell’anima” prende le mosse da una vicenda di amore e morte per arrivare a scandagliare tutti i sentimenti più neri dell’animo umano: l’ossessione, la solitudine, il rimpianto, l’assenza. È una storia corale che si svolge tra Sanremo e Parigi, con al centro un’umanità dannata e perdente. Così, nel tradizionale gioco tra vittima e carnefice, le carte in tavola sono puntualmente scombinate e alla fine nessun personaggio ne esce purificato.



Angela Aniello è nata a Bitonto nel 1973. Insegnante con la passione per la scrittura, ha già pubblicato il racconto “Un figlio diverso” con Arti Grafiche Savarese (1997) e la raccolta di poesie “Piccoli sussurri” con Editrice Internazionale Libro Italiano (2005). Ha vinto diversi concorsi letterari e ha ricevuto numerose segnalazioni. Molte poesie e racconti compaiono in varie antologie, blog ed ebook.