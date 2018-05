"Suoni del Sud", il sassofonista sudafricano Karendra Devroop in concerto al Teatro Traetta di Bitonto

Sabato 5 maggio, alle 20,30, al Teatro Traetta di Bitonto, l'Orchestra Traetta si esibirà con il prestigioso sassofonista sudafricano Karendra Devroop, in una data esclusiva per l'Italia. È un altro illuminante esempio di come il TOF si apra all'avanguardia jazzistica contemporanea, con un concerto dedicato al Sud del mondo, una categoria non solo geografica, ma anche “dello spirito”. Dalla nostra terra, con i nostri autori, all’Argentina, meta di moltissimi migranti, fino alla musica tradizionale del Sudafrica. Devroop, ospite per la prima volta del TOF, è una figura di riferimento della prestigiosa Unisa (Università del Sudafrica di Pretoria), ed è spesso protagonista di importanti jazz festival in tutto il mondo. L’Orchestra del Teatro Traetta sarà impegnata in una sfida attraverso un emozionante ed impegnativo programma senza direttore. In questa produzione la contaminazione dei generi diventa un inno alla musica dell’animo e all’espressione estemporanea del sentimento legato alla più grande tradizione nazionale.

EVENTO SPECIALE TRAETTA INTERNATIONAL

- sabato 5 maggio, ore 20.30 – Bitonto, Teatro Traetta

SUONI DEL SUD

Musiche dal…Sud del Mondo (Sudafrica, Italia, Argentina)

Pasquale La Rotella Il mattino della montagna (orchestrazione per archi di Vincenzo Anselmi a cura del TOF) Loure (versione a cura di Karendra Devroop per il TOF)

Astor Piazzolla Oblivion

Milonga del angel

La muerte del angel

Abdullah Ibrahim The Wedding

Soweto String Quartet Sunrise (Arrangiamento di Tsolofelo Sithole)

Traditional Kwela (Arrangiamento di Tsolofelo Sithole)



Orchestra del Teatro “Tommaso Traetta”

sax Karendra Devroop

ingresso € 5