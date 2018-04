"Train da duo" live al The Stuart

The Stuart, Scottish pub (nuova gestione) è lieta d'invitarvi al live GIOVEDI' 26 APRILE 2018 start 21,30 con "TRAIN DA DUO" ELIO ARCIERI E MARCO GIULIANI

Il Train da duo nasce da un sodalizio collaudatissimo e del tutto orginale, in cui due voci maschili, quella di Elio Arcieri e quella di Marco Giuliani, si fondono dando vita ad un genere unico che è un mix di Jazz, Bossa, Funk passando attraverso Stevie Wonder, Jamiroquai, Pino Daniele, ma anche Jobim, Horace Silver, Joao Gilberto e George Benson.

Le due voci, dai timbri così diversi, sono accompagnate dalla chitarra di Marco Train Da Duo :



Elio Arcieri - voce, eFX, cajon

Marco Giuliani - voce, chitarra, loop



Info e prenotazioni c/o THE STUART, Scottish pub

Via Dalmazia 173

70121 Bari tel.080 809 6279