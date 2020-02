'Un tram che si chiama desiderio' in scena al Teatro Rossini

Sabato 22 febbraio a partire dalle ore 20:30 presso il Teatro Comunale Rossini di Gioia del Colle andrà in scena Un tram che si chiama desiderio, nuovo appuntamento della stagione di prosa 2019/2020 in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Per la regia di Luigi Pizzi e proposto dalla compagnia GITIESSE Artisti riuniti, il classico di Tennessee Williams con la traduzione di Masolino D'amico vedrà in scena oltre a Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci, Angela Ciaburri, Stefano Scandaletti, Gabriele Anagni, Erika Puddu, Massimo Odierna



Note sullo spettacolo:



Il dramma, premio Pulitzer nel ’47, mette per la prima volta l’America allo specchio su cose come l’omosessualità, sesso, disagio mentale, famiglia come luogo non proprio raccomandabile, maschilismo, femminilità maltrattata, ipocrisia sociale. Col tempo è diventato veicolo di altre ragioni, sociologiche, ideologiche. Il testo è ambientato nella New Orleans degli anni ’40 e narra la storia di Blanche che dopo che la casa di famiglia è stata pignorata si trasferisce dalla sorella Stella sposata con un uomo rozzo e volgare di origine polacca Stanley. Blanche è alcolizzata, vedova di un marito omosessuale, e cercherà, fallendo, di ricostruire un rapporto salvifico con Mitch, amico di Stanley. Ma il violento conflitto che si innesca fra lei e Stanley, la porterà alla pazzia, già latente in lei. La regia dello spettacolo è affidata ad un grande maestro di fama internazionale: Pier Luigi Pizzi, fondatore con Giorgio De Lullo, Romolo Valli e Rossella Falk della “Compagnia dei giovani”.

INFO E BOTTEGHINO:



I biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro Rossini il martedì dalle 10 alle 12, giovedì e sabato dalle 18 alle 20 e sul circuito Vivaticket.

080. 3484453

teatrorossinigioia@gmail.com