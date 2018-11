A Bari si celebra il 'TDoR' - la giornata commemorativa delle vittime di transfobia: le iniziative

Solo poche settimane fa infatti, proprio a Bari, veniva ritrovato il corpo senza vita di Ambra, una giovane donna transessuale uccisa brutalmente dal proprio cliente. Ma troppo spesso le persone transessuali si prostituiscono per via di una scelta obbligata, fatta di discriminazioni sul luogo di lavoro. Il disegno di legge regionale contro l’omotransfobia potrebbe risolvere questo problema, ma proprio l’art. 2, che prevede politiche d’inclusione e di libero accesso al lavoro a prescindere da orientamento sessuale e identità di genere, rischia di essere emendato.

Per questo, a partire dalle ore 11.00 di domani, si terrà un seminario sul tema 'TRANSESSUALITA’ E LAVORO: LE DISCRIMINAZIONI PER IDENTITA’ DI GENERE' presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Aula Contento, I piano Facoltà di Giurisprudenza. Fra i relatori: Antonella Morga (segretaria regionale della Cgil con delega ai “nuovi diritti”), Antonio Rotelli (fondatore di Rete Lenford, Avvocatura Diritti Lgbti) e Giuseppe Antonio Recchia (ricercatore in diritto del lavoro presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia) e Leoluca Armigero (socio fondatore di Mixed). Seguiranno testimonianze dirette.

L’iniziativa è stata organizzata con il supporto dell’Ufficio LGBTQI del Comune di Bari che dovrebbe presenziare nella persona del Sindaco Antonio Decaro. L’obiettivo della mattinata è quello di focalizzare i punti su cui costruire poi uno sportello di consulenza legale gratuita per le persone LGBT+ discriminate sul lavoro.

A partire dalle ore 21:00 invece, presso il Bilabì (in via Omodeo 12, Bari), seguirà un momento più ludico/artistico che vedrà protagonisti diversi artisti pugliesi, fra cui Eleonora Magnifico, Luana Ricci, Gigi Carrino e Alfredo Colella. Le artiste e altri membri della comunità trans locale condivideranno con noi le proprie storie: l’idea della serata è quella di ripartire dalla musica per guardare avanti insieme ad un percorso di civiltà.

In questa occasione si esibiranno per la prima volta i “RicchiToni”, primo coro LGBT+ in Puglia, fondato proprio dalle ragazze e dai ragazzi di Mixed.

Entrambi gli eventi sono inseriti nel programma “Generare Culture Non Violente”, e patrocinati dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari.