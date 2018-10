La Notte di Halloween presso Il Trappetello a Monopoli

Secondo la leggenda, la notte del 31 ottobre le anime dei morti tornano sulla terra per cercare di entrare nei corpi dei vivi...preparatevi perché Halloween sta per arrivare...

Il Trappetello in collaborazione con Be4 Eventi, Kiasso, Garibaldi, Reloaded, Amici della Notte e Portobello presentato: "La Notte di Halloween"

La natura ne genera l'esistenza, il cambio di stagione ne certifica l'arrivo, la musica è il mezzo attraverso cui si manifesta.

All'interno di luoghi che parlano di passato, di terra vissuta, di scorci loquaci, lì, dove custodire la bellezza di un ricordo.

Tutto questo è la residenza storica de Il Trappetello, struttura unica ed incontaminata, contenitore prezioso del nostro party, un must della Notte di Halloween, figlio della partnership di alcune tra le migliori e più belle realtà della night life pugliese.



Info: https://www.facebook.com/events/1434108620025276/