Trappeto madein90

TRAPPETO >> SABATO 17 NOVEMBRE#MADEIN90>>Guest GIGI L’ALTRO

RAGAZZI,

BENTORNATI

NEI VOSTRI ANNI PIU' FELICI...

GLI ANNI 90 / 2000!!



Arriva finalmente la parte HOT della stagione con un ospite d’eccezione: GIGI L’ALTRO, ovvero “l’altro” Gigi D’Agostino‼️



#MADEIN90

con tutte le hit del decennio 90- 2000 dai ritmi scatenati.

Un cocktail esplosivo dagli ingredienti INCANDESCENTI: dieci anni di musica condensati in una sola sera...



|| PARTY '90® TRAPPETO ||

Un viaggio musicale dagli anni 90 ai giorni nostri!

Canterai e Ballerai senza sosta *TUTTE LE HIT* degli ANNI '90/2000, quelle che ascoltavi in radio, nelle compilation, quelle che registravi nelle cassettine, quelle di cui provi nostalgia, quelle dei tuoi primi limoni in discoteca e quelle che ancora adesso ti fanno saltare!



DJ RESIDENT(Commerciale/Raggeton/house commerciale)



Tonio Bonerba

Walter Cutler

Mr Fabris

Bonoff



VOICE

Pierluca Innamorato

Leo Siciliano



PERCUSSION LIVE

Vito Tribuzio



È possibile accedere al nostro ristorante a partire dalle 21.30. Info e Prenotazioni 3282677160



17 NOVEMBRE 2018

Fari puntati su Monopoli

Fari puntati sul TRAPPETO!



ATTENZIONE AL TRAPPETO ARRIVARE PRIMA CONVIENE!!

INGRESSO OMAGGIO ENTRO LE 00.30 PER TUTTE LE DONNE CHE CONTATTERANNO 3282677160 FORNENDO IL PROPRIO NOME E COGNOME!

I NOMINATIVI VANNO COMUNICATI ENTRO LE ORE 18 DI SABATO!



Ingresso in lista SICILIANO (da comunicare all'ingresso) 15€ con alcolico



Info e Prenotazioni - Cene e Prive’ disco 3282677160



il Trappeto

Contrada Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli (Italia)