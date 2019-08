30/08 Trasfigurazioni: Live Cinema Experience



Sonorizzazione dal vivo di film muti d'avanguardia a cura di Helliss, Turangalila, Manuel Tricarico e Caterina Palazzi aka ZALESKA



Interventi e introduzione alla proiezione dei film a cura di

Luciano Aprile, Giuseppe Procino e Adriano Losacco



Atrio Comunale di Palazzo De Mari



Trasfigurazioni è una retrospettiva sulla visionaria stagione del cinema muto d’avanguardia di cento anni fa attraverso una maratona di quattro proiezioni sonorizzate dal vivo da altrettanti musicisti. Per la prima serata del Distorsioni Sonore Festival l'associazione Arci Urlo presenta quattro set audiovisivi che mettono in contatto le più influenti correnti artistiche del primo Novecento, come l’Espressionismo e il Dadaismo, con nuove sonorità provenienti dal mondo dell’elettronica, del rock psichedelico e del jazz sperimentale.



Programma



20.30

Retrospettiva sulla prima stagione del cinema muto e sull'estetica delle correnti artistiche più influenti di inizio Novecento con il Prof. Luciano Aprile, Giuseppe Procino e Adriano Losacco



21.00

Ballet Mécanique di Fernand Léger - Helliss



21.30

Das Cabinet Des Dr. Caligari di Robert Wiene - Turangalila



22.30

Entr’Acte di René Clair - Manuel Tricarico



23.00

Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau - ZALESKA



HELLISS

Helliss alias Rossella Di Santo, classe 1992. Sedotta dalla musica e dal cinema sin da bambina, intraprende il percorso da dj/producer e studia a Roma, dove frequenta corsi sulla musica per le immagini e sulla produzione musicale elettronica. Cercando sempre di affinare la sua tecnica e la capacità di esprimere sé stessa attraverso i suoni, Helliss spazia dalle sonorità ambient e downtempo a quelle prog house e minimal/deep techno.



TURANGALILA

Il nome del quartetto barese è un omaggio alla Sinfonia di Oliver Messiaen. Turangalîla è l’unione di due parole che in sanscrito può significare: canzone d’amore, inno alla gioia, tempo, movimento, ritmo, vita e morte. L’impeto sfrenato e ossessivo dell’ordito ritmico si attorciglia con la trama delle chitarre che giocano a costruire e distruggere melodie talvolta distorte e lancinanti, talvolta eteree e sognanti. Esistono dal novembre scorso e registrano ora il primo EP.



https://www.facebook.com/turangalilaband/



MANUEL TRICARICO

Manuel Tricarico è un musicista e producer barese. Nel 2019 ha rilasciato il suo primo EP intitolato “Lieve”, un lavoro caratterizzato da sonorità ambient-pop.



Puoi ascoltare "Lieve" su Spotify e SoundCloud:



https://open.spotify.com/album/56ViCrycqoA9wyj20I9Qea?si=SUl9YmY9ShO-qmsNB0RNJw



https://soundcloud.com/manueltricarico/sets/lieve



CATERINA PALAZZI aka ZALESKA

Leader della band italiana Sudoku Killer, la contrabbassista romana presenta Zaleska, nuovo progetto audiovisivo in solo più intimo e ipnotico, in cui linee melodiche si intrecciano a momenti dissonanti e rumoristici, creando una sorta di orchestrina funebre solitaria di bassi. Spesso la sua musica interagisce dal vivo con performance di video designers (Kanaka, Fabio Scacchioli), pittori e artisti visivi. E’ stata ospite di numerosi festival tra i quali: VersoSud Festival 2016, Mu.Vi.Ments Festival 2016, Cinematica Festival 2017, MoliseCinema Festival 2017, Baa Fest 2017, Bari in Jazz Festival 2018, Rockin' Umbria 2018, Sonimage Festival 2018, Reggio Film Festival 2018, Live Soundtracking 2019, Pecci Avant Festival 2019, Festival Jazz na Praca da Erva 2019.



"La contrabbassista romana si è imposta nel corso degli anni come una figura di spicco nel panorama jazzistico (e non solo) internazionale, sulla scorta di un variegatissimo background musicale sapientemente modellato all'insegna di un linguaggio inedito e accattivante. Uno stile, il suo, lugubre e per certi aspetti controverso ma proprio per questo capace di rivelare una coerenza di fondo nel mandare avanti con lungimiranza e assoluta dedizione alcuni tra i progetti più originali attualmente in circolazione” All About Jazz



Zaleska è la figlia illegittima del voivoda Vlad Țepeș III altresì noto come Drăculea!



Web

www.facebook.com/zaleskadracula

https://en.wikipedia.org/wiki/Caterina_Palazzi



L'evento s'inserisce nel cartellone della sesta edizione il Distorsioni Sonore Festival, organizzato dall'associazione Culturale ARCI Urlo, quest'anno in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti, nell'ambito della rassegna "Cuore di Banda", e il Comitato Feste Patronali.



EVENTO GRATUITO