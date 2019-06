“Tratti d’Amore” a Capurso la mostra del wedding party made in Italy

Fotografi, fioristi, chef, parrucchieri, estetisti, musicisti, dj, allestitori, planner e naturalmente artigiani della sartoria da gran cerimonia: tutto quello che serve per prepararsi al grande passo sarà in mostra a Capurso questo fine settimana.

Si intitola “Tratti d’Amore” la mostra del wedding party che sabato 8 e domenica 9 giugno, dalle 19.00 in poi, porterà per due sere davanti al sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo alcuni tra i migliori artisti e professionisti del wedding style Made in Italy, trasformando Piazza Matteotti in uno uno show-room espositivo a cielo aperto con tanto di passerella per il Fashion Show finale.

E ad arricchire il programma, sabato sera attesissimo spettacolo dei dee-jay Marvin & Andrea Prezioso.

L’ingresso è gratuito.

L’evento è realizzato dal DUC diffuso Capurso-Triggiano.

Il DUC (Distretto Urbano del Commercio) è lo strumento voluto dalla Regione Puglia per rilanciare il piccolo commercio di prossimità e le produzioni locali di qualità.

Il DUC diffuso Capurso Triggiano è una associazione composta dai Comuni di Capurso e Triggiano, da Confcommercio e Confesercenti.