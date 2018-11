Tratti Mediterranei’: incontri artistici tra Oriente ed Occidente, la mostra d’arte collettiva di artisti del Mediterraneo

La STARGATE Universal Service Adv presenta la I edizione ‘Tratti Mediterranei’: incontri artistici tra Oriente ed Occidente, una mostra d’arte collettiva di artisti provenienti dal bacino del Mediterraneo.

L’evento si terrà presso il Palazzo Ateneo ‘Aldo Moro’ – Galleria del Salone degli affreschi, piazza Umberto I, a Bari e avrà lunga durata dal 26 novembre al 7 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18:30.

L’inaugurazione della mostra è prevista per il 26 novembre alle ore 16:30 per mano del maestro Zahi Issa, artista Siriano, tra i maggiori protagonisti dell'arte figurativa moderna con originali quadri scultorei, presidente dell’associazione ‘Il sogno di Giacobbe’.

Presenzieranno nella giornata inaugurale con interventi e commenti in materia: il Magnifico Rettore Antonio Felice Uricchio; Annamaria Amenta, assessore alla cultura di Irsina e provincia di Matera; Ugo Patroni Griffi Presidente dell’area portuale di Bari, Irma Melini Presidente dell’associazione ‘Scelgo Bari’; il saggista Vito Cracas; Crescenza Caradonna direttrice di Puglia Damare, Roberto De Giosa responsabile della ERREDIGI Comunicazione & marketing, Maddalena Malcangio, responsabile ufficio stampa della STARGATE e giornalista pubblicista.

In questa mostra la STARGATE, associazione barese di volontariato si fa portavoce di un messaggio di unione e decide di farlo per mezzo della forma pittorica, artistica e scultorea.

Le figure ispiratrici per gli artisti partecipanti alla mostra sono San Nicola di Myra e Federico II di Svevia, due icone rappresentative per eccellenza della storia, della tradizione e dell’Arte in senso assoluto del bacino del Mediterraneo. Oriente e Occidente, Sacro e Laico, tradizione scritta e cultura popolare; due protagonisti antitetici che però hanno qualcosa che li accomuna e che il pubblico dedurrà durante la mostra.

Irina Hale, artista anglo-russa di calibro internazionale, sarà la madrina della mostra ‘Tratti Mediterranei’, la quale esporrà una sua personale opera sulla vita di Federico II fanciullo e un’altra avente come tema San Nicola.

Le opere dei numerosi artisti che prenderanno parte alla collettiva daranno il giusto input di riflessione e apertura di dialogo per raccontare storie e impressioni di mondi passati e contemporanei, senza vincoli temporali o culturali.

Il tutto per rendere omaggio alle due figure di riferimento succitate e promuovere l’unione e la serena convivenza tra i popoli, affinché il Mediterraneo diventi davvero la casa di tutti coloro che lo abitano, senza confini né pregiudizi limitanti.

La Presidente della STARGATE Universal Service Adv dichiara: "Ringrazio per la collaborazione e partecipazione organizzativa l’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, la ERREDIGI Comunicazione & Marketing e il quotidiano d’informazione ‘Puglia d’amare’."

La STARGATE si prefigge l’obiettivo di superare le barriere sociali ed etniche tra territori, scoprire e, in taluni casi, fondere culture e storia utilizzando il linguaggio diretto ed emozionale dell’Arte a tutto tondo; l’Arte come lingua comune nella sua forma di dipinto, di danza, di libro, di dialogo, di canto.

Tanti gli ospiti attesi per la collettiva tra cui si cita l’artista Vito Gurrado, Ruggiero Dite.Pa, pittore, Nicola Leone, architetto, pittore, Chiara Minafra con la sua Land Art.

L’unico reale file rouge di ‘Tratti Mediterranei’ è la Cultura, nella sua identità più eclettica attraverso la sua coesione tra i vari popoli del Mediterraneo, nonostante gli anni e i secoli trascorsi e le differenti tradizioni.

Venerdì 7 dicembre alle ore 16.00 si terrà una cerimonia di festa con consegna di premi ai vincitori, l’attestato di merito agli artisti selezionati, l'attestato di partecipazione ai “Volontari della Cultura, e riconoscimenti agli ospiti. Nell'occasione San Nicola distribuirà i premi della lotteria Nicolaiana agli adulti e bambini.

L’ingresso è libero e gratuito, la cittadinanza è invitata.