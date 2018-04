A Palazzo Pesce di Mola di Bari Tributo a Fabrizio De Andrè

Venerdì 22 giugno alle ore 21.00 Palazzo Pesce ospita nuovamente Tributo a Fabrizio De André con Dario Maltese, Roberto Antonacci e Pierpaolo Mingolla. Un concerto in Puglia dedicato agli uomini e alle donne così come li ha raccontati il cantautore genovese: illusi, vittime, rassegnati, innamorati, ai margini.



La ricchezza di sfumature e il timbro caldo della voce di Dario Maltese – una carriera fatta delle note dei grandi artisti italiani come Paolo Conte, Francesco De Gregori e Francesco Guccini, e fondatore della band I Maltesi con cui esegue le canzoni di Faber – accompagneranno il pubblico fra personaggi ruvidi, blasfemi, disincantati eppure poetici. Un percorso di suoni e parole reso emozionante anche dalla chitarra e loops di Roberto Antonacci, per sua stessa ammissione “fulminato” dai cantautori, una intensa attività live di tributi musicali e prestigiose collaborazioni con Sounds Cool Choir, White Queen, Ermal Meta, Silvia Mezzanotte, Sagi Rei e tanti altri, e dalla fisarmonica e tastiere di Pierpaolo Mingolla, musicista alla continua sperimentazione di stili diversi, da sempre diviso fra l’amore per la musica e quello per la poesia, con all’attivo numerosi premi letterari nazionali e internazionali e un libro di poesie dal titolo La penna è la mia voce.



Una serata delicata e potente, in bilico fra speranza e malinconia, in cui risuonerà fedele lo spirito della musica di un grande autore italiano.