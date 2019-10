Cena con delitto: "Chi ha ucciso il maggiordomo?"

Siete pronti per un altro gioco con l'assassino? Intrigo, sospetto, trappole, mistero e divertimento saranno il giusto condimento di questa Cena con Delitto a Palazzo Rubino Art Cafè a Triggiano, Sabato 26 Ottobre ore 21.00! 🕵️🤣



Cena con delitto è teatro partecipativo giacché tutti sono protagonisti dello spettacolo. Nel bel mezzo di una succulenta cena avverrà un omicidio....chi sarà il colpevole e quale il movente? Gelosia? Vendetta? Affari?



Sarai TU a scoprirlo attraverso il ritrovamento degli indizi e la fase di interrogatorio che sottoporrai agli indiziati!



Non fatevi trarre in inganno dalle apparenze e non precipitatevi in conclusioni avventate. Consultate i vostri appunti e ascoltate con attenzione.



Adesso l'ispettore interrogherà i sospettati per farli cadere in contraddizione, scoprire sotterfugi, odi e amori nascosti in modo da fornirvi gli elementi per smascherare e inchiodare l'assassino o gli assassini.





Per info e prenotazioni: +39 371 3582645

+39 393 5000019