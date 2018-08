A Palazzo Pesce di Mola di Bari ii suoni poetici del Trio Arte Rapsodica

Dopo il grande successo registrato lo scorso 29 aprile, sabato 20 ottobre 2018 alle ore 20.30 Palazzo Pesce si tingerà nuovamente dei suoni poetici del Trio L’Arte Rapsodica.

Un concerto in Puglia dedicato a Eduardo Di Capua, Vittorio Monti, Libero Bovio, Astor Piazzolla, Janis Joplin e Domenico Modugno: le loro melodie immortali saranno protagoniste assolute nell’interpretazione moderna del mezzosoprano Tina D’Alessandro, impegnata nel repertorio operistico, sacro e oratoriale, fondatrice e direttrice artistica dell’associazione L’Arte Rapsodica che trasmette la cultura e la bellezza ai giovani e forma nuovi talenti musicali, del violinista Walter Folliero, una intensa attività concertistica internazionale intrecciata a quella di appassionato didatta, e del chitarrista Marco Laccone, musicista poliedrico, editore e autore di opere per balletto, spettacoli teatrali e saggi.

Tre personalità musicali eclettiche che viaggeranno con il pubblico attraverso brani differenti, riproposti in una veste personale, ma che non stravolgerà la poetica originale pur dando vita a momenti di libertà interpretativa e improvvisazione.