Alla ''Nino Rota'' di Castellana Grotte in concerto il trio di Roberto Esposito

Domenica 16 febbraio ore 18:30, esibizione del trio del salentino Roberto Esposito alla ''Nino Rota'' di Castellana-Grotte.

Nella sede di via Risorgimento, infatti, il pianista e compositore di Tricase presenterà il nuovo progetto discografico "I mari della luna" pubblicato da Indipendemo Records nel 2019. Accanto a lui, Andrea Esperti al basso elettrico e Antonio De Donno alla batteria.

Le suggestive composizioni dell'album verranno intervallate da racconti di un viaggio immaginario sulla luna; sullo sfondo, la proiezione della faccia visibile del nostro satellite.

Chi è Roberto Esposito

Nasce a Tricase (Le) nel 1984. Studia a Parma con Roberto Cappello ed ottiene il biennio specialistico di pianoforte classico nel 2011 con il massimo dei voti e la lode. Da qui inizia la sua carriera concertistica e di collaborazioni in ambito classico e jazz che lo vede impegnato al fianco di pilastri della storia della musica Italiana e internazionale quali Fabrizio Bosso, Philip Glass, Katia Ricciarelli e molti altri. Nel 2014 pubblica un album di inediti in Piano Solo intitolato "The Decades" che presenta in tutta Europa, negli USA e Caraibi. Nel 2018 pubblica con l’etichetta "Naxos Records" il suo secondo album contenente, tra le altre tracce, un Concerto per Pianoforte ed Orchestra da lui composto. Nel 2019 partecipa a due tour del cantautore Renzo Rubino, oltre a collaborare con Giuliano Sangiorgi, Simona Molinari, Tosca, Chiara Galiazzo, Francesco Tricarico.

